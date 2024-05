Toni Kroos | dal Bayern al Real Madrid - una carriera ricca di trionfi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 21 maggio 2024) Milano, 21 maggio 2024 – Negli ultimi anni si ha sempre più la tendenza a utilizzare la parola calcio per riferirsi a giocatori, o squadre, che dovrebbero riassumere nel proprio modo di giocare tutta una serie di caratteristiche e qualità che sono l'essenza del gioco del pallone. Questo trend, che personaggi social non hanno fatto altro che aumentare, sta portando a un abuso di questo termine, con accostamenti anche di dubbia fattura. Ormai pare che basti una singola stagione, a volte anche meno, per far impazzire addetti ai lavori e, più facilmente ancora, tifosi e ricevere tale appellativo. Ma se si vuole attribuire al termine calcio questo significato, come se fosse il complimento più alto possibile, allora significa che andrebbe riservato soltanto a coloro che davvero hanno dimostrato, in maniera continuativa, di poter fare cose straordinarie. Dunque, non può essere attribuito a ...