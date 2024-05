Terna - ad aprile oltre il 50% di energia da rinnovabili

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 21 maggio 2024) Adle fonti dirinnovabile hanno copertoil 50% della domanda dielettrica. Il fabbisogno elettrico è stato coperto solo per un terzo da combustibili fossili. Continua la ripresa dell'idroelettrico, con un +197,5% rispetto ad2023. Lo comunicain una nota sui consumi dielettrica, che il mese scorso hanno segnato un aumento dell'1,1% rispetto allo stesso mese del 2023. In dettaglio, la produzione nazionale netta è risultata pari a 20,4 miliardi di kWh. Le fontihanno coperto il 51,2% della domanda elettrica (era 36% ad2023). In aumento la fonte idrica +197,5% e fotovoltaica, +19,5%, principalmente per l'aumento della capacità installata in esercizio. In diminuzione la ...