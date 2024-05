Aiello torna con il nuovo singolo dal titolo Talete

(Di martedì 21 maggio 2024) Riferimenti al mondo greco, al mare e alle stelle nelche sancisce il ritorno di, dalArriva l’estate e con lei ancheildi, colonna sonora perfetta per tutte quelle avventure che hanno il sapore del mare e il coraggio delle stelle, in uscita il 24 maggio e in pre-save. Rimangono intatte l’autenticità, la forza melodica e la grinta dell’artista, che sorprende anche per la sua capacità di rinnovare il suono, stavolta infatti apre unciclo con un pezzo ispirato alla UK Dance.gioca con una magica sensualità e ci trasporta in quello che per eccellenza è il periodo degli incontri d’Amore, l’Estate. Quando tutto pare sia possibile. Quando le storie ...

Baseball, impresa del New Rimini: sbancata Padova con due successi - Baseball, impresa del New Rimini: sbancata Padova con due successi - Per la prima volta nella stagione i ragazzi di Dorian Castro ottengono il massimo dal weekend, in un girone che continua ad essere equilibratissimo e tornano dal Veneto con una doppietta che ha davver ... riminitoday

New Rimini, doppio colpo a Padova - New Rimini, doppio colpo a Padova - Due successi di New Rimini a Padova nel campionato di serie A di baseball, girone C: 6 a 2 in gara 1, 3 a 1 in gara 2. altarimini

New Rimini Baseball: doppietta a Padova - New Rimini Baseball: doppietta a Padova - Due successi di New Rimini a Padova nel campionato di serie A di baseball, girone C: 6 a 2 in gara 1, 3 a 1 in gara 2. Per la prima volta nella stagione i ragazzi di Dorian Castro ottengono il massimo ... chiamamicitta