Autorità Portuale di Napoli | morto l’ex presidente Francesco Nerli

E' morto Francesco Nerli, ex deputato del Pci e del Pds, già presidente dell'Autorità Portuale di Napoli. Nato a Rosignano Marittimo, in provincia di Livorno, aveva 72 anni. "Apprendo con autentico dispiacere che Francesco Nerli non è più tra noi", dichiara Amedeo Laboccetta, ex deputato e presidente dell'associazione culturale Polo Sud. "E' stato un presidente dell'Autorità Portuale di Napoli molto amato e rispettato da tutti e che rispettava tutti, profilo profondamente distante e di gran lunga più autorevole rispetto a quanti nel tempo si sono seduti sulla stessa poltrona. Sedevo tra banchi dell'opposizione in Consiglio comunale – ricorda Laboccetta ...

