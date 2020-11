Villas-Boas su Maradona: «La FIFA ritiri la n.10 da tutte le competizioni» – VIDEO (Di giovedì 26 novembre 2020) Andrè Villas Boas, tecnico del Marsiglia, ha parlato dopo la sconfitta contro il Porto ricordando Diego Armando Maradona Andrè Villas-Boas, tecnico del Marsiglia, ha parlato dopo la sconfitta in Champions contro il Porto ricordando Diego Armando Maradona. Le sue parole. «Credo che la FIFA dovrebbe rendergli omaggio ritirando la maglia numero 10 di tutte le squadre da ogni competizione. Sarebbe il modo giusto per onorare la memoria del più grande giocatore di tutti i tempi» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 26 novembre 2020) Andrè, tecnico del Marsiglia, ha parlato dopo la sconfitta contro il Porto ricordando Diego ArmandoAndrè, tecnico del Marsiglia, ha parlato dopo la sconfitta in Champions contro il Porto ricordando Diego Armando. Le sue parole. «Credo che ladovrebbe rendergli omaggio ritirando la maglia numero 10 dile squadre da ogni competizione. Sarebbe il modo giusto per onorare la memoria del più grande giocatore di tutti i tempi» Leggi su Calcionews24.com

