Usa, più di 2400 morti per coronavirus alla vigilia della festa del Ringraziamento (Di giovedì 26 novembre 2020) Gli Stati Uniti hanno registrato nella giornata di mercoledì, alla vigilia della festa del Ringraziamento, più di 2.400 morti per coronavirus in 24 ore, secondo i dati della Johns Hopkins University. Si tratta del numero più alto di decessi degli ultimi sei mesi. Il Paese, contemporaneamente, ha registrato quasi 200.000 nuovi casi di Covid-19. Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 26 novembre 2020) Gli Stati Uniti hanno registrato nella giornata di mercoledì,del, più di 2.400perin 24 ore, secondo i datiJohns Hopkins University. Si tratta del numero più alto di decessi degli ultimi sei mesi. Il Paese, contemporaneamente, ha registrato quasi 200.000 nuovi casi di Covid-19.

