LIVE VOLLEY – Police-Novara, gironi Champions League 2020/2021: PUNTEGGIO in DIRETTA

Grupa Azoty Chemik Police e Igor Gorgonzola Novara si sfidano nel match del Girone E di Champions League Femminile 2020/2021. Dopo aver incontrato Kazan e Olomouc, le azzurre di Lavarini chiudono il primo mini-torneo del Girone E sfidando le polacche del Police. L'appuntamento è per giovedì 26 novembre alle ore 20:30. Sportface.it vi offrirà la DIRETTA testuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. Segui il LIVE su Sportface.it

REGOLAMENTO: CHI PASSA IL TURNO?
IL CALENDARIO COMPLETO DELLA POOL E
RISULTATI E CLASSIFICHE Champions League FEMMINILE 2020/2021
COME SEGUIRE IL MATCH

AGGIORNA LA DIRETTA

