Feleppa | “Pronti a un’alternativa per Benevento”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 26 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviemo e pubblichiamo la nota stampa di Angelo, esponente di “Alleanza di Centro”. Di seguito il testo: Nonostante tutto, nonostante l’emergenza del momento. “Alleanza di Centro” guarda (ovviamente) al locale percorso politico che, nel medio termine, ha come tappa il momento elettorale comunale. “Abbiamo già avviato una serie di ragionamenti – commenta Angelo, vertice regionale di “Alleanza di Centro” – vi è un discorso preliminare già avviato con diverse anime della società locale. La nostra, ovviamente, è una posizione alternativa. Coltiviamo una idea di sviluppo di città differente rispetto a quella che, ad oggi, è stata messa in campo. Siamo aperti al colloquio con quanti condividano con noi questa aspirazione di una Benevento differente, in primis con quelle forze che gravitano in un’area di ...