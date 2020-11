Morte Maradona: Uefa dispone minuto di silenzio per Champions ed Europa League (Di mercoledì 25 novembre 2020) Oggi, mercoledì 25 novembre 2020, è un giorno triste per il mondo. Non solo del calcio, non solo per lo sport, ma per il mondo in generale: la Morte di Diego Armando Maradona è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Stasera e domani si disputeranno i match di Champions League ed Europa League e la Uefa ha disposto un minuto di silenzio in tutti i campi per ricordare la leggenda argentina. Particolare attenzione a Napoli dove domani si disputerà la partita con il Rijeka, in un San Paolo purtroppo vuoto. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 25 novembre 2020) Oggi, mercoledì 25 novembre 2020, è un giorno triste per il mondo. Non solo del calcio, non solo per lo sport, ma per il mondo in generale: ladi Diego Armandoè arrivata come un fulmine a ciel sereno. Stasera e domani si disputeranno i match diede laha disposto undiin tutti i campi per ricordare la leggenda argentina. Particolare attenzione a Napoli dove domani si disputerà la partita con il Rijeka, in un San Paolo purtroppo vuoto. SportFace.

rtl1025 : ?? Il governo argentino ha decretato tre giorni di lutto nazionale per la morte di Diego Armando #Maradona. - Gazzetta_it : #Pelè: “Un giorno giocheremo a calcio insieme in cielo” #maradona - vinspadafora : La morte di #Maradona è una notizia terribile. Era più di un campione, era un genio del calcio, un fuoriclasse asso… - sportli26181512 : Diego Armando Maradona è morto: le reazioni dal mondo: Il cordoglio del calcio e di tutto lo sport, ma sui social a… - mariocaruso90 : RT @ciropellegrino: 'Lo Stadio San Paolo dedicato a #Maradona', la proposta in Comune a #Napoli per la morte del campione -