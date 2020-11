Morte Maradona, Napoli sotto choc e lutto cittadino (Di mercoledì 25 novembre 2020) choc a Napoli per la Morte di Diego Armando Maradona. Il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha proclamato il lutto cittadino e annuncia: “Intitoliamo lo Stadio San Paolo a Diego Armando Maradona!!!”.La notizia della Morte del campione, alla quale molti all’inizio hanno stentato a credere, è rimbalzata dapprima sui telefonini. In pieno centro, in piazza Municipio si è levata una sola voce: “Era il più grande di tutti”. I tifosi del Napoli hanno acceso decine di lumini votivi nella piazzetta ai Quartieri Spagnoli davanti al murale di Maradona. Nella piazzetta c’è un piccolo bar con decine di foto e magliette di Maradona, davanti al quale I tifosi si raccolgono. Il bar ha acceso in ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 25 novembre 2020)per ladi Diego Armando. Il Sindaco diLuigi de Magistris ha proclamato ile annuncia: “Intitoliamo lo Stadio San Paolo a Diego Armando!!!”.La notizia delladel campione, alla quale molti all’inizio hanno stentato a credere, è rimbalzata dapprima sui telefonini. In pieno centro, in piazza Municipio si è levata una sola voce: “Era il più grande di tutti”. I tifosi delhanno acceso decine di lumini votivi nella piazzetta ai Quartieri Spagnoli davanti al murale di. Nella piazzetta c’è un piccolo bar con decine di foto e magliette di, davanti al quale I tifosi si raccolgono. Il bar ha acceso in ...

