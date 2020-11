La ricerca rallentata dal Coronavirus «Il vaccino oncologico | fermo per mesi | è ora pronto per la sperimentazione sull’uomo» – L’intervista

Leggi su open.online

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Oltre alla corsa alanti-Covid, considerata centrale per l’uscita definitiva dalla pandemia, c’è tutto un mondo discientifica che di correre, anche e soprattutto a riflettori spenti, non ha mai smesso. La professoressa Maria Rescigno passa le sue giornate nei laboratori didell’Ospedale Humanitas di Rozzano. Biologa, prima al Cnr con un dottorato in Farmacologia e Tossicologia, direttrice poi dell’Unità disulle cellule dendritiche ed immunoterapia nel Dipartimento di Oncologia sperimentale all’Istituto europeo di Oncologia, ora lavora per la realizzazione di unterapeutico contro i melanomi e i sarcomi metastatici. 8 gruppi di, finanziati dalla Fondazione AIRC attraverso un programma dedicato alle metastasi e realizzato grazie ai fondi ...