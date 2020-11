Il royal look del giorno. Maxima d’Olanda con cappello da diva (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il royal look di novembre 2020 sfoglia la gallery Maxima d’Olanda, 49 anni, ancora una volta ha mostrato la sua passione per i cappelli a tesa larga. Altro che quelli su misura della regina Elisabetta. La sovrana di origine argentina adora cingersi la testa con copricapi vistosi e colorati in tono con il suo look. Tanto da essere stata ribattezzata anche la regina degli accessori. Nessuna come lei. Perché, tra le altre cose, adora le spille con insetti, una particolarità decisamente curiosa. Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 25 novembre 2020) Ildi novembre 2020 sfoglia la gallery, 49 anni, ancora una volta ha mostrato la sua passione per i cappelli a tesa larga. Altro che quelli su misura della regina Elisabetta. La sovrana di origine argentina adora cingersi la testa con copricapi vistosi e colorati in tono con il suo. Tanto da essere stata ribattezzata anche la regina degli accessori. Nessuna come lei. Perché, tra le altre cose, adora le spille con insetti, una particolarità decisamente curiosa. Leggi anche ...

Maxima d'Olanda ama da sempre cappelli a tesa larga, insieme ai modelli Fedora. Sono il suo statement. Insieme ai colori accesi.

Kate Middleton, 38 anni, ha indossato una blusa di seta in stile jacquard di Michael Kors da 195 sterline e si è scatenata la solita corsa agli acquisti.

