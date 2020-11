Coronavirus, il bollettino di oggi. Conte: “Maggiori cautele a Natale” (Di mercoledì 25 novembre 2020) I dati delle ultime 24 ore diramati dal Ministero della Salute registrato una crescita di contagi di Coronavirus, a fronte di maggiori tamponi effettuati. Sono 722 oggi le vittime della pandemia in Italia, meno rispetto ieri. I numeri del Coronavirus invitano alla prudenza, come ha sottolineato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha oggi incontrato il premier spagnolo Pedro Sanchez a Palma di Maiorca. Coronavirus, il bollettino di oggi 25 novembre I dati del bollettino sul Coronavirus riportano 25.853 nuovi casi nelle ultime 24 ore (un aumento rispetto i 23.232 di ieri). I casi totali sono 1.480.874 e 791.697 gli attualmente positivi, di cui 753.536 in isolamento domiciliare e 34.313 sono le persone ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 25 novembre 2020) I dati delle ultime 24 ore diramati dal Ministero della Salute registrato una crescita di contagi di, a fronte di maggiori tamponi effettuati. Sono 722le vittime della pandemia in Italia, meno rispetto ieri. I numeri delinvitano alla prudenza, come ha sottolineato il presidente del Consiglio Giuseppe, che haincontrato il premier spagnolo Pedro Sanchez a Palma di Maiorca., ildi25 novembre I dati delsulriportano 25.853 nuovi casi nelle ultime 24 ore (un aumento rispetto i 23.232 di ieri). I casi totali sono 1.480.874 e 791.697 gli attualmente positivi, di cui 753.536 in isolamento domiciliare e 34.313 sono le persone ...

Corriere : In Italia 23.232 nuovi casi e 853 morti in 24 ore: il bollettino - SkyTG24 : #Coronavirus La presidente von der Leyen sottolinea che 'un rilassamento troppo celere ed eccessivo delle misure di… - borghi_claudio : @Yi_Benevolence E se sono veri e non si dimettono? E se ti dicono ah allora vuoi misure più restrittive? Queste tab… - AndreArmageddon : @Gian0206 @AndreC198 - TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: Coronavirus Veneto, altri 3781 contagi e 68 decessi. Totale dei positivi oltre quota 74mila Il bollettino -