Champions League, le formazioni ufficiali di Inter-Real Madrid e Liverpool-Atalanta (Di mercoledì 25 novembre 2020) Champions League, il programma e i risultati di mercoledì 25 novembre. Inter e Atalanta a caccia di punti fondamentali. ROMA – Champions League, il programma e i risultati di mercoledì 25 novembre. L’Inter deve vincere con il Real Madrid per sperare nella qualificazione. Atalanta sul campo del Liverpool. Champions League, il programma di mercoledì 25 novembre Di seguito il programma delle italiane in Champions League di mercoledì 25 novembre, sfide valide per la quarta giornata della competizione. (Risultati e classifiche) Inter-Real Madrid (ore ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 25 novembre 2020), il programma e i risultati di mercoledì 25 novembre.a caccia di punti fondamentali. ROMA –, il programma e i risultati di mercoledì 25 novembre. L’deve vincere con ilper sperare nella qualificazione.sul campo del, il programma di mercoledì 25 novembre Di seguito il programma delle italiane indi mercoledì 25 novembre, sfide valide per la quarta giornata della competizione. (Risultati e classifiche)(ore ...

Oltre ad Inter-Real Madrid, alle 21 in Champions League scenderà in campo anche l’Atalanta di Gasperini, in trasferta contro il Liverpool di Klopp. I nerazzurri cercheranno di riscattare la brutta ...

Il calcio perde la sua stella, è morto Maradona

Uefa: un minuto di silenzio nelle Coppe La Uefa ha annunciato un minuto di silenzio per la morte di Diego Armando Maradona oggi e domani nelle partite di Champions ed Europa League. Conte: il mondo ...

