(Di martedì 24 novembre 2020) Partita importantissima per la, che può incanalare il proseguo del cammino in Champions League con una vittoria contro i russi dellodi San Pietroburgo, attualmente ad un solo punto del girone, conquistato proprio contro i capitolini durante la gara di andata. La sfida dell’Olimpico avrà inizio alle ore 21.00 oggi martedì 24 novembre. Le scelte degli allenatori Intoccabile il duo offensivo composto da Immobile-Correa: i due attaccanti saranno supportati da un centrocampo dove mancherà Milinkovic-Savic (agirà Akpa-Akpro assieme a Lucas Leiva e Luis Alberto), mentre in porta confermato Reina, ed il terzetto difensivo composto da Luis Felipe, Acerbi e Radu.che schiera in porta Kerzhakov, difeso dalla linea composta da Sutormin, Lovren, Rakitskiy e Zirkhov, mediana “sudamericana” con Barrios e Douglas Santos e Dzyuba ...

DIRETTA Lazio Zenit - Formazioni ufficiali e Risultato LIVE - Partita importantissima per la Lazio, che può incanalare il proseguo del cammino in Champions League con una vittoria contro i russi dello ...