Il direttore de La Notizia a Dritto e Rovescio | “E’ colpa di Morra se in Calabria hanno fatto carne di porco della Sanità?” Il video

Ultime Notizie dalla rete : direttore Notizia

Silenzi e Falsità

Ennesimo arresto, il terzo in quattro giorni, che ha decapitato i vertici della ong egiziana Eipr, la stessa con cui per anni ha collaborato Patrick Zaki, lo studente egiziano dell’università di Bolog ...Secondo il direttore tutte le chiusure dovrebbero essere eliminate in modo graduale e sicuro, visto che il calo dei casi è una buona notizia e la testimonianza che l’impegno delle persone è stato ...