Coronavirus: terminata riunione leader Ue, ora per Conte punto su misure economiche (Di giovedì 19 novembre 2020) Roma, 19 nov. (Adnkronos) - E' terminata la videoconferenza informale dei leader Ue sull'emergenza Covid-19. A breve il premier Giuseppe Conte prenderà parte alla riunione con il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, i capi delegazione e i responsabili economici della maggioranza. Sul tavolo, tra le altre cose, il dl ristori ter e lo scostamento di bilancio che arriveranno domani in Consiglio dei ministri. Salvo cambi in corsa, il dl ristori ter attualmente ammonta a 1,3 miliardi di euro, lo scostamento a 7 miliardi: questi i numeri che dovrebbero approdare sul tavolo del Cdm di domani. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) Roma, 19 nov. (Adnkronos) - E'la videoconferenza informale deiUe sull'emergenza Covid-19. A breve il premier Giuseppeprenderà parte allacon il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, i capi delegazione e i responsabili economici della maggioranza. Sul tavolo, tra le altre cose, il dl ristori ter e lo scostamento di bilancio che arriveranno domani in Consiglio dei ministri. Salvo cambi in corsa, il dl ristori ter attualmente ammonta a 1,3 miliardi di euro, lo scostamento a 7 miliardi: questi i numeri che dovrebbero approdare sul tavolo del Cdm di domani.

TV7Benevento : Coronavirus: terminata riunione leader Ue, ora per Conte punto su misure economiche... - MIntolleranze : L’emergenza COVID-19, il coronavirus che ha segnato una pandemia mondiale in questo 2020, pare non essere ancora te… - mister_ricci : Un altro da evitare accuratamente a #pandemia terminata: #coronavirus #DPCM #COVID19 - zazoomblog : Coronavirus: terminata riunione tra Conte e capi delegazione - #Coronavirus: #terminata #riunione - TV7Benevento : Coronavirus: terminata riunione tra Conte e capi delegazione... -