Nel Lazio sono 29.712 gli attualmente positivi, di cui 168 in terapia intensiva (Di giovedì 29 ottobre 2020) Roma – sono 29.712 i casi positivi al Covid-19 nel Lazio. Di questi, 27.758 sono in isolamento domiciliare, 1.786 sono ricoverati non in terapia intensiva, 168 sono ricoverati in terapia intensiva (+2 rispetto a ieri), 1.173 sono deceduti e 11.002 sono guariti. Lo fa sapere l'assessorato alla Sanita' e all'Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio.

