Ricorso al Tar contro l’ultimo Dpcm? Le Marche stanno riflettendo

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) PESARO – La Regione Marche sta valutando l’opportunità di un ricorso al Tar contro l’ultimo Dpcm del Governo Conte che ha varato una serie di misure per il contenimento della diffusione del Coronavirus. Lo hanno detto oggi in piazza del Popolo a Pesaro, durante la manifestazione di protesta del settore della ristorazione, sia il consigliere regionale Luca Serfilippi (Lega) che l’assessore regionale alle Infrastrutture e Aree interne, Francesco Baldelli.

I segretari regionali Caparvi e Zaffini: 'Nel caso in cui fosse stato accolto si sarebbe aperto uno scenario folle di blocco totale' ...di C.F.Se non è una sfiducia, poco ci manca. I segretari regionali di Lega e Fratelli d'Italia, Virginio Caparvi e Franco Zaffini, bollano come «atto gravissimo, istituzionalmente maleducato, totalmen ...