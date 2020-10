Pakistan, bomba in una scuola coranica a Peshawar: almeno 7 studenti morti e 70 feriti (Di martedì 27 ottobre 2020) Membri della sicurezza e soccorritori stanno indagando sulla scena dell’esplosione della bomba in una madrasa a Peshawar, una grande città nel nord-ovest del Pakistan. L’esplosione ha lasciato diverse vittime e decine di feriti nella scuola religiosa, avvenuta in un quartiere chiamato Dir Colony, a lezione c’erano una sessantina di alunni. Per ora sono sette le persone decedute e 70 quelle ferite. L’attentatore ha lasciato l’aula prima dell’esplosione, secondo la polizia. Le vittime sarebbero tutti studenti, mentre tra feriti ci sarebbero anche due insegnanti. “L’esplosione è avvenuta durante l’insegnamento del Corano. Qualcuno ha portato una borsa all’interno del seminario religioso”, ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) Membri della sicurezza e soccorritori stanno indagando sulla scena dell’esplosione dellain una madrasa a, una grande città nel nord-ovest del. L’esplosione ha lasciato diverse vittime e decine dinellareligiosa, avvenuta in un quartiere chiamato Dir Colony, a lezione c’erano una sessantina di alunni. Per ora sono sette le persone decedute e 70 quelle ferite. L’attentatore ha lasciato l’aula prima dell’esplosione, secondo la polizia. Le vittime sarebbero tutti, mentre traci sarebbero anche due insegnanti. “L’esplosione è avvenuta durante l’insegnamento del Corano. Qualcuno ha portato una borsa all’interno del seminario religioso”, ha ...

