Juventus-Verona, reazione di Juric contro i bianconeri: il labiale dell'allenatore [VIDEO] (Di lunedì 26 ottobre 2020) Grande prestazione dell'Hellas Verona nella partita del campionato di Serie A contro la Juventus. La squadra di Juric ha imposto il pareggio, 1-1 il risultato finale con il vantaggio siglato da Favilli ed il pareggio di Kalusevski. Non sono mancate le discussionI sul comportamento dell'allenatore della squadra ospite che avrebbe insultato i bianconeri. Juric ha abbandonato il terreno di gioco senza salutare il collega Andrea Pirlo e rivolgendo un'espressione colorita nei confronti degli avversari. Secondo il labiale ripreso dalle telecamere avrebbe detto "Juve merda" dopo gli insulti ricevuti da alcuni tifosi in tribuna. In basso il VIDEO. Come dice #Juric? 😂😂 #Juvemerda ...

OptaPaolo : 2 - La Juventus non ha mai effettuato più di due tiri nello specchio nel corso dei primi tempi di gioco di questo c… - juventusfc : Did you know ? Quello che c'è da sapere su #JuveVerona ???? - juventusfc : Post gara di #JuveVerona ?? Match Report ?? - CalcioWeb : #JuventusVerona, reazione di #Juric contro i bianconeri: il labiale dell'allenatore [VIDEO] - @SerieA - EM1998_ : RT @RossoAIIenatore: | Andrea Agnelli | Juventus-Verona | Amazing Skills & Gol | New Berlusconi? | -