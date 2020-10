Formazioni ufficiali Pordenone-Reggina: Serie B 2020/2021 (Di sabato 24 ottobre 2020) Le Formazioni ufficiali di Pordenone-Reggina, match valevole per la quinta giornata del campionato di Serie B 2020-21. Dopo tre pareggi e una sconfitta nelle prime quattro gare, il Pordenone punta a sbloccarsi nell’appuntamento casalingo contro la formazione calabrese. Ma di fronte ci sarà una Reggina in salute con una vittoria e tre pareggi, tra le sei squadre imbattute del campionato cadetto. Di seguito le scelte ufficiali dei due tecnici, fischio d’inizio alle ore 14:00. Le Formazioni ufficiali Pordenone: in attesa Reggina: in attesa Leggi su sportface (Di sabato 24 ottobre 2020) Ledi, match valevole per la quinta giornata del campionato di-21. Dopo tre pareggi e una sconfitta nelle prime quattro gare, ilpunta a sbloccarsi nell’appuntamento casalingo contro la formazione calabrese. Ma di fronte ci sarà unain salute con una vittoria e tre pareggi, tra le sei squadre imbattute del campionato cadetto. Di seguito le sceltedei due tecnici, fischio d’inizio alle ore 14:00. Le: in attesa: in attesa

infobetting : West Ham-Manchester City (sabato, ore 13:30): formazioni ufficiali, quote, - sportface2016 : #PremierLeague - Le formazioni ufficiali di #WHUMCI - MondoPrimavera : ?Stanno per scendere in campo #Monza #Udinese? - MondoPrimavera : ?Sta per iniziare #Pisa #Crotone?? - Notiziedi_it : Serie A, Sassuolo-Torino ore 20.45: le formazioni ufficiali -