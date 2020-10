Coronavirus, le Regioni preparano altre chiusure (Di venerdì 23 ottobre 2020) Da ieri sera i primi coprifuoco a Milano, Napoli, Roma, Genova. Immagini che ci sarebbe piaciuto non vedere più. Ma così è la situazione, inutile negarlo. E proprio per questo non saranno le uniche città. Le chiusure notturne presto potrebbero essere seguite da misure più restrittive, a seconda dell’andamento dei contagi, come lo stop di alcune attività. Leggi su vanityfair (Di venerdì 23 ottobre 2020) Da ieri sera i primi coprifuoco a Milano, Napoli, Roma, Genova. Immagini che ci sarebbe piaciuto non vedere più. Ma così è la situazione, inutile negarlo. E proprio per questo non saranno le uniche città. Le chiusure notturne presto potrebbero essere seguite da misure più restrittive, a seconda dell’andamento dei contagi, come lo stop di alcune attività.

Sbarca anche in Sardegna l'operazione "Igea" voluta dal ministero della Difesa in accordo con il ministero della Salute e le Regioni. Un vero e proprio piano d'attacco contro il diffondersi dei ...

La settimana di Altalex: il Covid-19 e le misure economiche del Governo

Il Covid-19 è tornato a "mordere" e alcune regioni sono immediatamente corse ai ripari: Campania, Lazio e Lombardia hanno attivato il coprifuoco con singole ordinanze che limitano gli spostamenti ...

