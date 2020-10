Repubblica | Napoli-Az | Gattuso ne cambia solo tre rispetto all’Atalanta

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Contro l’Az Alkmaarnon cambierà di molto la formazione,a quella scesa in campo per fronteggiare l’Atalanta, sabato scorso. I cambi, scrive, sarannotre. “Per questo il turn over sarà limitato, con appena tre cambiall’Atalanta: Meret, Maksimovic e Lobotka, a cui lasceranno spazio Ospina, Manolas e Bakayoko“. Il tecnico lo ha dichiarato ieri, nel presentare la partita. «Con le rotazioni ci ho sbattuto la testa, al Milan:vo sette o otto giocatori e mi sono convinto che non funziona. Metti anche in difficoltà i giocatori che mandi in campo. Bisogna fare le scelte giuste e non esagerare. Non faremo mai una rivoluzione». Tutto confermato, dunque, in ...