Il monopolio di Google ancora sotto accusa, questa volta degli USA

Dopo 22 anni dalla nascita della società fondata da Page e Brin, anche il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, è pronto a dare battaglia per monopolio di Google. Ancora una volta, sotto accusa il motore di ricerca e la politica dell'azienda californiana di obbligare ad utilizzare i suoi servizi, stringendo accordi con produttori di telefonia e operatori telefonici. Naturalmente Google nega ogni accusa, nonostante per la stessa motivazione sia stata già multata dall'antitrust europea.

