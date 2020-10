Anche in Cina i miliardari sono sempre più ricchi grazie alla pandemia. Più paperoni che negli Usa ma le diseguaglianze crescono (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La pandemia fa i super ricchi ancora più ricchi. Una legge che vale da Occidente a Oriente. Estremo. In Cina l’aumento della ricchezza degli “over top” viaggia a ritmi mai visti prima, nel 2020 il loro patrimonio è cresciuto di 1.500 miliardi di dollari raggiungendo i 4mila miliardi. E’ quanto emerge dalla Hurun Rich List 2020, classifica dei paperoni made in China che si ispira alla graduatoria stilata periodicamente dalla rivista Forbes negli Stati Uniti. Per il terzo anno consecutivo in cima alla lista c’è Jack Ma, co-fondatore del gruppo Alibaba (sede fiscale alle isole Cayman), in pratica l’Amazon cinese. Ma siede su una montagna di dollari alta 59 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Lafa i superancora più. Una legge che vale da Occidente a Oriente. Estremo. Inl’aumento della ricchezza degli “over top” viaggia a ritmi mai visti prima, nel 2020 il loro patrimonio è cresciuto di 1.500 miliardi di dollari raggiungendo i 4mila miliardi. E’ quanto emerge dHurun Rich List 2020, classifica deimade in China che si ispiragraduatoria stilata periodicamente drivista ForbesStati Uniti. Per il terzo anno consecutivo in cimalista c’è Jack Ma, co-fondatore del gruppo Alibaba (sede fiscale alle isole Cayman), in pratica l’Amazon cinese. Ma siede su una montagna di dollari alta 59 ...

