“Vaccino? Già a dicembre possibili le prime dosi. Il Mes? Non sono contro ma è un debito”, Conte replica a Vespa (Di martedì 20 ottobre 2020) Guarda caso, se c’è un appuntamento al quale – previo ‘agognato’ invito – nessun politico italiano è mai mancato, è alla presentazione del puntuale libro di Bruno Vespa. Stavolta poi il giornalista-conduttore di ‘Porta a porta’ ha preteso il ‘top’, invitando nientemeno che il premier Conte il quale, sebbene oberato da temi molto più importanti di un libro solitamente accattivante più nel titolo che nel Contenuto – ‘Perché l’Italia amò Mussolini (e come ha resistito alla dittatura del Covid)’, per Mondadori Rai Libri – ha accettato di buon grado. Come sempre, televisionamente’ parlando, ne è uscito uno scorcio ‘salottiero’ (come nella foto di repertorio), dunque appetibile a tutti i ... Leggi su italiasera (Di martedì 20 ottobre 2020) Guarda caso, se c’è un appuntamento al quale – previo ‘agognato’ invito – nessun politico italiano è mai mancato, è alla presentazione del puntuale libro di Bruno. Stavolta poi il giornalista-conduttore di ‘Porta a porta’ ha preteso il ‘top’, invitando nientemeno che il premieril quale, sebbene oberato da temi molto più importanti di un libro solitamente accattivante più nel titolo che nelnuto – ‘Perché l’Italia amò Mussolini (e come ha resistito alla dittatura del Covid)’, per Mondadori Rai Libri – ha accettato di buon grado. Come sempre, televisionamente’ parlando, ne è uscito uno scorcio ‘salottiero’ (come nella foto di repertorio), dunque appetibile a tutti i ...

