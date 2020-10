Serie A | il presidente Paolo Dal Pino è ora negativo al Covid-19

(Di martedì 20 ottobre 2020) Ildella LegaDal, dopo aver contratto il-19 ed aver sviluppato i classici sintomi di tale virus, è finalmente risultatoal tampone effettuato ieri. A distanza di circa quattordici giorni non presenta più alcun sintomo e più dirsi completamente guarito.

(ANSA) - MILANO, 20 OTT - Il presidente della Lega serie A Paolo Dal Pino è negativo al Covid dopo aver eseguito il tampone ieri. Dal Pino aveva contratto il virus, sviluppando i sintomi ma ora - a ...