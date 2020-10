Giro d’Italia 2020, classifica aggiornata dopo la sedicesima tappa: Almeida resta in rosa (Di martedì 20 ottobre 2020) Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step) conserva ancora una volta la maglia rosa anche al termine della sedicesima tappa del Giro d’Italia, da Udine a San Daniele del Friuli dopo 229 chilometri ricche di insidie e saliscendi. A trionfare nella frazione friulana è lo sloveno Tratnik al termine di una grande azione in fuga, ma il portoghese difende il vantaggio in classifica generale e lo incrementa leggermente con un grande attacco nell’ultimo chilometro. Ecco di seguito la classifica generale aggiornata e anche le classifiche per maglia ciclamino, maglia azzurra e maglia bianca. L’ORDINE DI ARRIVO DELLA sedicesima tappa IN AGGIORNAMENTO LA classifica GENERALE Joao ... Leggi su sportface (Di martedì 20 ottobre 2020) Joao(Deceuninck-Quick Step) conserva ancora una volta la magliaanche al termine delladeld’Italia, da Udine a San Daniele del Friuli229 chilometri ricche di insidie e saliscendi. A trionfare nella frazione friulana è lo sloveno Tratnik al termine di una grande azione in fuga, ma il portoghese difende il vantaggio ingenerale e lo incrementa leggermente con un grande attacco nell’ultimo chilometro. Ecco di seguito lageneralee anche le classifiche per maglia ciclamino, maglia azzurra e maglia bianca. L’ORDINE DI ARRIVO DELLAIN AGGIORNAMENTO LAGENERALE Joao ...

giroditalia : ??Giro d'Italia Stage 16 - Podium ?? @JTratnik ???? - @BahrainMcLaren ?? @ben_oconnor95 ???? - @NTTProCycling ??… - Radio1Rai : ?????? La Pattuglia Acrobatica Nazionale ha colorato di verde, bianco e rosso la carovana rosa. ?? Ieri le… - giroditalia : ???@taogeoghegan celebrate, @JooAlmeida98 suffers and keeps the Maglia Rosa. This is the Last Km of Stage 15, #Giro… - NStanton39 : RT @giroditalia: ??Giro d'Italia Stage 16 - Podium ?? @JTratnik ???? - @BahrainMcLaren ?? @ben_oconnor95 ???? - @NTTProCycling ?? @enricobattagl… - NStanton39 : RT @giroditalia: ??Giro d'Italia Stage 16 ????? Tratnik ??40'' > 1st chasing group: Bouchard, @BoaroManuele, @enricobattaglin, @AleTonelli… -

