"Cosa sei venuta a fare?", "Forse sei nervosa perché...". Orlando-Gregoraci, altra furibonda rissa: colpi bassissimi, gelo in tv (Di martedì 20 ottobre 2020) Ancora altissima tensione al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini su Canale 5 tra Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando. Tutto nasce da un commento personale di quest'ultima, intercettato dagli altri inquilini. Scontate la richiesta di spiegazioni della Gregoraci, a cui la Orlando ha risposto: "Nessuno punta il dito, non ti sentire migliore perché tu non parli". E ancora, Stefania ha sbottato: "“Ti senti migliore degli altri perché tu non sei così - ha premesso -. Hai detto io non sono abituata così, allora uno si chiede Cosa sei venuta a fare al Grande Fratello? Se succede qualCosa io ne parlo, e non è sparlare. C'è differenza". Parole a cui Elisabetta ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 ottobre 2020) Ancora altissima tensione al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini su Canale 5 tra Elisabettae Stefania. Tutto nasce da un commento personale di quest'ultima, intercettato dagli altri inquilini. Scontate la richiesta di spiegazioni della, a cui laha risposto: "Nessuno punta il dito, non ti sentire migliore; tu non parli". E ancora, Stefania ha sbottato: "“Ti senti migliore degli altri; tu non sei così - ha premesso -. Hai detto io non sono abituata così, allora uno si chiedeseial Grande Fratello? Se succede qualio ne parlo, e non è sparlare. C'è differenza". Parole a cui Elisabetta ...

CristianCastro : Buon compleanno mamma, ho realizzato tutti i miei sogni grazie a te, sei più che aria per me, semplicemente l'unica… - emenietti : hai un intero paese, stanco, ma che ti viene ancora dietro e cosa fai? max in sei al tavolo al ristorante. OK when in a pandemic, go big. - Linkiesta : Bar, ristoranti e pizzerie aperti fino a mezzanotte, sale da ballo chiuse, feste con massimo sessanta persone e riu… - DqvidMC : @vecchiocuore @_enz29 @TURCO10ACM Ma leggi cosa scrivi? Rincoglionito che non sei altro - LadyFalenaIvana : RT @NinaD_MyUnicorn: Scusami Guenda allora non sei falsa ma SEI STRONZA! Per fare una cosa di queste a tua madre solo quello puoi essere. -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa sei Bar e ristoranti, cosa cambia: mai più di sei al tavolo (e dalle 18 aperitivi in piedi vietati) Il Messaggero Coronavirus, più morti e più contagiati. Crisanti: ci siamo illusi, serve un piano sorveglianza o non ne usciamo

Poi chiaramente noi non siamo la Cina, abbiamo una popolazione che è 20 volte minore, a noi bastano 500.000 tamponi per fare una cosa così. Teoricamente se avessimo questa capacità potremmo ...

Il giornale Usa Today appoggia Joe Biden, è la prima volta che si schiera

? Il giornale Usa Today appoggia Joe Biden, è la prima volta che si schiera? Mattarella: serve responsabilità collettiva ? Crisanti: con 10-12.000 casi al giorno nessun sistema può tracciare? Oms: imp ...

Poi chiaramente noi non siamo la Cina, abbiamo una popolazione che è 20 volte minore, a noi bastano 500.000 tamponi per fare una cosa così. Teoricamente se avessimo questa capacità potremmo ...? Il giornale Usa Today appoggia Joe Biden, è la prima volta che si schiera? Mattarella: serve responsabilità collettiva ? Crisanti: con 10-12.000 casi al giorno nessun sistema può tracciare? Oms: imp ...