La Sanità pubblica raccontata dai suoi lavoratori

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di mercoledì 8 maggio 2024) In Campania l’iniziativa della FP CGIL dal 13 al 17 maggio con il segretario nazionale Michele Vannini per raccontare ladal punto di vista di medici e infermieri. Arriva in Campania l’iniziativa promossa dalla FP CGIL per raccontare ladal punto di vista di medici e infermieri. Tappa campana, dal 13 al 17