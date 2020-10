Influencer ucraino muore per Coronavirus, aveva detto "il virus non esiste" (Di domenica 18 ottobre 2020) Un Influencer ucraino con oltre un milione di follower, che aveva negato l’esistenza del Covid-19 , è morto proprio a causa del virus a 33 anni. Dmitriy Stuzhuk, esperto di fitness e promotore di una... Leggi su feedpress.me (Di domenica 18 ottobre 2020) Uncon oltre un milione di follower, chenegato l’nza del Covid-19 , è morto proprio a causa dela 33 anni. Dmitriy Stuzhuk, esperto di fitness e promotore di una...

