Giro delle Fiandre, van der Poel allo sprint anticipa Van Aert (Di domenica 18 ottobre 2020) Va a van der Poel il Giro delle Fiandre. L'olandese ha vinto al fotofinish sul belga Van Aert. Niente da fare per l'azzurro Alberto Bettiol, che aveva trionfato nell'edizione dell'anno scorso. Brutta caduta per il francese Alaphilippe, che ha sbattuto contro una moto della giuria. Tra le donne altro successo "oranje" grazie all'impresa di Chantal van den Broek-Blaak ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di domenica 18 ottobre 2020) Va a van deril. L'olandese ha vinto al fotofinish sul belga Van. Niente da fare per l'azzurro Alberto Bettiol, che aveva trionfato nell'edizione dell'anno scorso. Brutta caduta per il francese Alaphilippe, che ha sbattuto contro una moto della giuria. Tra le donne altro successo "oranje" grazie all'impresa di Chantal van den Broek-Blaak ITA Sport Press.

