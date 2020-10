Piazzapulita | Borgonovo contro conduttore e ospiti senza mascherina | «State violando la legge» – Video

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 9 ottobre 2020), Francescolain questo momento“. A, ieri sera, il giornalista Francescoha puntato il ditoile gli altripresenti in studio, che a differenza sua non indossavano la. Quella che poteva sembrare una provocazione, in realtà, evidenziava unverso risvolto del recente decreto governativo anti-Covid. Il giornalista de La Verità, durante il dibattito sull’emergenza sanitaria, ad un tratto rivolgendosi ai colleghi lì accanto ha affermato: “Ho lae mi stupisco che voi non l’abbiate indosso. Vi informo che ...