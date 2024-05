Gaza - ok di Hamas a proposta di tregua | Israele frena e lancia attacco a Rafah

(Di lunedì 6 maggio 2024) Per lo Stato ebraico, l'accordo approvato dall'organizzazione islamista sarebbe stato "modificato" e "lontano dalle nostre richieste fondamentali", mentre l'operazione aservirebbe ad "esercitare pressioni militari super fare progressi nella liberazione degli ostaggi" Dopo lata sui negoziati per la, conche ha accusatodi aver approvato una

(Adnkronos) – Dopo la frena ta sui negoziati per la tregua a Gaza , con Israele che ha accusato Hamas di aver approvato una proposta "modificata" rispetto a quella concordata con i mediatori di Qatar ed Egitto e ritenuta "unilaterale" e ...

