Militare americano arrestato in Russia con accusa di furto

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di martedì 7 maggio 2024) Le autorità russe hannoun soldatocon l'di, riferisce Nbc News. Il, di stanza in Corea del Sud, si è recato di propria iniziativa in, dove è statoto diai danni di una donna, secondo l'emittente, precisando che non è chiaro al momento se le accuse siano fondate o meno.L'esercito Usa, tramite la portavoce Cynthia Smith, ha dichiarato a RIA Novosti che Mosca ha informato il Dipartimento di Statodella detenzione di un soldato, avvenuta il 2 maggio a Vladivostok con l'di "comportamento criminale".