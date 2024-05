Marchetti | Thiago Motta alla Juve? Non ha ancora detto di sì…

Nuovo allenatore Milan, Marchetti: «Ecco perché piace Conceicao, su Fonseca e Thiago Motta vi dico..» - Nuovo allenatore Milan, marchetti: «Ecco perché piace Conceicao, su Fonseca e thiago Motta vi dico..» - Le parole di Luca marchetti, esperto di mercato ... il Lille gravita tra le società in orbita Elliott quindi lo conoscono bene. thiago Motta Se dovessero chiamare ora l’agente si sentirebbero ...

Thiago Motta Milan, il tecnico verso la Juve Marchetti avvisa: «Si potrebbero aprire altre opzioni per lui» - thiago Motta Milan, il tecnico verso la Juve marchetti avvisa: «Si potrebbero aprire altre opzioni per lui» - thiago Motta Milan, il tecnico verso la Juve marchetti chiarisce la situazione relativa al futuro dell’allenatore del Bologna Intervenuto dagli studi di Sky Sport, l’esperto di calciomercato Luca Mar ...

Marchetti su TMW: "Il futuro della Juve ha la sagoma di Motta, ma ancora non è a fuoco" - marchetti su TMW: "Il futuro della Juve ha la sagoma di Motta, ma ancora non è a fuoco" - Luca marchetti ha scritto l'editoriale su TMW concentrandosi sulle panchine: "Che ormai da settimane lasciano parlare tutti delle loro scelte sulla panchina, ma che invece ancora non sono mature per l ...