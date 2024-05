Inter - Zanetti | Finale col Manchester City? Grande rammaric - potevamo vincerla

(Di lunedì 6 maggio 2024) Il vice presidente dell’Javierparla ai microfoni di Super Tele, su DAZN: “L’ha dimostrato di avere una squadra forte e lo ha fatto in campo, con uncalcio. La svolta per Inzaghi e la squadra è stata ladi Champions. Ilera assoluto favorito, la partita però rimane uno,. Inzaghi ha fatto molto all’, ha portato le sue idee, ha dato calma e fiducia ai ragazzi”. SportFace.

Disputati i quarti di finale della Winter Cup nei 6 Tabelloni. In Champions League le semifinali saranno Grill Park -Bar Nives e Sidun- Fonderia Zanetti (nella foto). Goleada del Grill Park alla New Team, mentre il Bar Nives chiude la prima ...

Zanetti blinda Lautaro Martinez: “E’ un capitano esemplare. C’è un rammarico” - zanetti blinda Lautaro Martinez: “E’ un capitano esemplare. C’è un rammarico” - Sfida all’Atletico – “Madrid è un rammarico. La Champions è la competizione dei dettagli, ma si impara da tutto”.

Zanetti: “Inter sapeva di essere forte ma andava dimostrato. Thuram determinante. Inzaghi…” - zanetti: “Inter sapeva di essere forte ma andava dimostrato. Thuram determinante. Inzaghi…” - Il vice presidente dell'Inter è stato ospite di DAZN e ha parlato della vittoria dello scudetto e della seconda stella nerazzurra ...

Oro per Francesce Matuella in Coppa Europa Boulder giovanile - Oro per Francesce Matuella in Coppa Europa Boulder giovanile - Un weekend sportivo denso di appuntamenti e fonte di conferme, stimoli e soddisfazioni per la Federazione Arrampicata Sportiva Italiana. Mentre a Salt Lake City si disputava la seconda prova di Coppa ...