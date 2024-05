Una romantica Arisa nel nuovo singolo Baciami stupido

(Di martedì 7 maggio 2024)torna piùche mai con il", in uscita venerdì 10 maggio, un brano dalle sonorità estive e coinvolgenti. "" vuole trasmettere un messaggio importante attraverso la manifestazione d`amore per eccellenza: il bacio. Il bacio è infatti quella magia capace di trascendere norme sociali, barriere di genere e di orientamento sessuale, celebrando l'amore universale in qualsiasi sua forma. Molti baci sono diventati l`emblema di storie importanti, dal cinema alla letteratura.Ilbrano diracconta un elettrizzante colpo di fulmine durante una festa. L`atmosfera giocosa e spontanea del brano è lo sfondo di una riflessione più profonda sulla natura delle ...

Arisa, il nuovo singolo è “Baciami stupido”. Dal 17 maggio al via il tour estivo - Arisa, il nuovo singolo è “Baciami stupido”. Dal 17 maggio al via il tour estivo - MILANO - Arisa torna più romantica che mai con il nuovo singolo “Baciami stupido”, in uscita venerdì 10 maggio per Nigiri/Columbia/Sony Music Italy, un br ...

Tutti i film in arrivo in streaming a maggio, tra grande musica e commedie romantiche - Tutti i film in arrivo in streaming a maggio, tra grande musica e commedie romantiche - Ecco quali sono i migliori film che faranno il loro debutto sulle piattaforme di streaming on demand nel mese di maggio ...

Kristen Stewart protagonista di Flesh of the Gods, un nuovo film con i vampiri - Kristen Stewart protagonista di Flesh of the Gods, un nuovo film con i vampiri - L'attrice statunitense diventata famosa per il ruolo di Bella Swan, protagonista dell'adattamento cinematografico della serie di romanzi della scrittrice americana Stephenie Meyer (la saga di Twilight ...