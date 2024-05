Isola dei Famosi 2024 - i nominati della puntata del 6 maggio

L’ Isola dei Famosi 2024 , il reality show condotto da Vladimir Luxuria torna con la settimana puntata sempre in prima serata su Canale 5. Cosa succederà stasera ? Non solo il verdetto del televoto, ma spazio anche il ritiro di Daniele Radini Tedeschi ...

Marina Suma è l'eliminato della settima puntata dell' Isola dei famosi 2024 , andata in onda luendì 6 maggio. La naufraga ha lasciato l' Isola perdendo contro gli altri concorrenti in nomination .Continua a leggere

Avellino, Rosanna Riflesso è il nuovo prefetto di Avellino - Avellino, Rosanna Riflesso è il nuovo prefetto di Avellino - La dott.ssa Rosanna Riflesso è il nuovo Prefetto di Avellino. A definire i movimenti il Consiglio dei Ministri. Attualmente Prefetto di Barletta Andria Trani, 59 anni, la dott.ssa Riflesso, è entrat ...

La proposta / Una fondazione per la tv senza partiti - La proposta / Una fondazione per la tv senza partiti - Il nodo lottizzatorio finisce con il soffocare le stesse numerose professionalità che vengono in evidenza, non in quanto tali, ma innanzitutto per chi ne ha voluto la nomina. Se bisogna recidere il ...