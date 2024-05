(Di lunedì 6 maggio 2024) IL PUNTO. Sofferta ma decisiva vittoria contro la Salernitana, ora Marsiglia e poi la Roma, in un finale di stagione che non da tregua.

“Ringrazio l’amministratore unico di Air Campania Anthony Acconcia per avermi comunicato tempestivamente questa novità” Benevento, 28 marzo 2024 -“L’attivazione di Air Campania, a partire dal quindici aprile della linea extraurbana ...

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali in Campania di Ieri , mercoledì 1 maggio 2024. Avellino – “Noi siamo figli di questa generazione di estrema paura per cui sbagliare non è mai qualcosa di umano. Il fallimento è invece qualcosa di ...

Bene a Salerno, ma ora viene il bello - bene a salerno, ma ora viene il bello - Si suda per 90 minuti (più recupero) ma si torna a Zingonia con la preziosa posta in palio. l’1-2 con la Salernitana permette infatti di agganciare la Roma al quinto posto in classifica, dando ancora ...

Inizia la ripresa, l’Atalanta pareggia con Scamacca: a Salerno è 1-1 - Inizia la ripresa, l’Atalanta pareggia con Scamacca: a salerno è 1-1 - StampaLa squadra di Gasperini ha l’opportunità di recuperare punti per l’Europa dopo gli insuccessi delle altre rivali. C’è Scamacca titolare al centro del’attacco, con Miranchuk e Lookman a supporto.

Torna Job in Campus, il Career Day dell’Università di Salerno martedì 7 e mercoledì 8 - Torna Job in Campus, il Career Day dell’Università di salerno martedì 7 e mercoledì 8 - Anche quest’anno l’Ateneo, con il suo Ufficio Placement, organizza “Job in Campus”, l’evento dedicato a favorire il proficuo incontro tra domanda e ...