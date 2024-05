Media palestinesi - Israele bombarda valico Kerem Shalom

Putin afferma che F-16 che venissero utilizzati dall’ Ucraina contro la Russia verrebbero colpiti anche se si trovassero in aeroporti Nato. Il presidente russo definisce una “assurdità totale” che Mosca voglia invadere l’Europa. Biden torna a ...

Tel Aviv, 7 apr. (Adnkronos) – I palestinesi hanno iniziato a tornare al campo profughi di Khan Yunis , in seguito al ritiro delle forze dell?Idf dalla città nel centro di Gaza. Lo riportano i media israeliani. L'articolo Mo: media , palestinesi ...

Decine di migliaia di palestinesi sfollati, per lo più donne, bambini e anziani, hanno iniziato una lunga marcia a piedi per tornare alle loro case a Gaza City e nel nord della Striscia, sfida ndo le autorità israeliane. Lo scrive l'egiziano Ahram ...

Basta essere un giornalista palestinese per avere diritto al premio dell'Unesco - Ieri, la giuria internazionale professionisti dei media dell'Unesco ha scelto di assegnare il premio mondiale per la libertà di stampa a tutti i giornalisti palestinesi che seguono la guerra a Gaza, ...

Rafah sotto le bombe israeliane - Intensi raid aerei israeliani sulla parte orientale della città di Rafah. Vi sono testimonianze di movimenti di carri armati. Decine di palestinesi stanno cercando di attraversare il confine con ...

Fonti palestinesi, intensi bombardamenti israeliani a est di Rafah - E' quanto riporta l'agenzia di stampa palestinese Wafa. "Ci sono state anche segnalazioni di veicoli militari israeliani che avanzavano verso la recinzione - sostiene Wafa - del confine orientale ...