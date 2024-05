I programmi in tv oggi - 7 maggio 2024 | film e intrattenimento

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 7 maggio 2024) Su Rai Uno Il truffacuori, su Canale 5 PSG – Borussia Dortmund. Guida aiTv della serata del 7Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 7? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Uno dalle 21.20 Il truffacuori. Alex Lippi, insieme alla sorella Melanie e al cognato Marc, gestisce una piccola società specializzata che, dietro richiesta di parenti o amici, manda all’aria relazioni di donne innamorate dell’uomo sbagliato. Ogni ingaggio riesce con successo fino a quando la troupe di Alex viene incaricata per una missione che si fa sempre più complicata: ...