(Di martedì 7 maggio 2024) Treerano nella vasca della fogna, in mezzo alla melma. I corpi esanimi di altri due, nel solaio in cemento. Un sestoo è riuscito a risalire in superficie, first appeared on il manifesto.

Tragedia a Casteldaccia: 5 operai morti. La Cgil: "Uccisi dalle esalazioni o per un cedimento strutturale" - Tragedia a Casteldaccia: 5 operai morti. La Cgil: "Uccisi dalle esalazioni o per un cedimento strutturale" - Altri tre operai edili sarebbero stati sopra quando avrebbe ceduto il solaio. Domani sciopero generale di 4 ore e di 8 ore degli edili nella provincia di Palermo. Lo ha annunciato Piero Ceraulo, ...

Chi erano i cinque operai morti per esalazioni a Casteldaccia, nel Palermitano - Chi erano i cinque operai morti per esalazioni a Casteldaccia, nel Palermitano - Le vittime facevano parte di una squadra che stava effettuando alcuni lavori fognari per conto dell'Amap: i sopravvissuti sono quattro, di cui uno ricoverato in gravissime condizioni. "Se fossero stat ...

Soffocati dal gas, cinque operai morti nel palermitano - soffocati dal gas, cinque operai morti nel palermitano - (Lavoro) Erano scesi nel tombino per sistemare le fogne: solo uno è salvo, un altro in coma. Lavoravano in appalto per la municipalizzata. Di Alfredo Marsala ...