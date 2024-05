Milano - Tiffany pagherà un affitto stellare per la vetrina in Galleria | canone di 3,6 milioni di euro annui

(Di lunedì 6 maggio 2024) Cifre da capogiro per aggiudicarsi uno degli spazi più glamour di Italia, anzi, del mondo della moda. Siamo a, nel cuore dellaVittorio Emanuele II. Qui i marchi del lusso fanno letteralmente a gara per accaparrarsi la concessione degli spazi di proprietà comunale. L’ultima asta l’ha vinta: la maison di gioiellial Comune diunannuo di 3,6, per un’area commerciale di 174,5 metri quadrati. Le vetrine, affacciate sull’Ottagono centrale, fino ad oggi erano stato occupate da Swarovski. L’offerta diha superato di circa sette volte la base di gara, fissata a 506 mila. La partita è stata chiusa dopo 27 rilanci e l’hanno giocata dieci marchi ...

