Guterres | Italia - partner esemplare Onu

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 7 maggio 2024) 1.55 "L'è un pilastro fondamentale del multilateralismo e undelle Nazioni Unite".Così il segretario generale dell'Onu,, incontrando il presidente della Repubblica, Mattarella a New York. "In ogni area delle nostre attività l'è sempre presente, nelle operazioni di peacekeeping, nello sviluppo sostenibile,nella protezione climatica, nei diritti umani. E' molto importante dirlo nel momento in cui l'assume la presidenza del G7", ha aggiunto Gurerres.