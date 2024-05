4 Maggio 1949 - ore 17 05 | il tragico incidente del Grande Torino 

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di sabato 4 maggio 2024) Era partito da Lisbona, con scalo a Barcellona, atteso nel pomeriggio all’aeroporto di Malpensa. Mai chiariti i motivi del cambio di rotta. Alle 17.03, l’ultimo contatto con il pilota del trimotore Fiat G 122. Due minuti, e lo schianto sul terrapieno di Superga. Morirono tutti. Trentuno caduti, giocatori, tecnici, dirigenti, giornalisti, equipaggio. Primi ad accorrere, un muratore e il priore della Basilica. Il Torino s’era recato a Lisbona per la partita d’addio di Francisco Ferreira, capitano della nazionale portoghese. Mancavano quattro partite alla fine del campionato italiano. Imitata dalle avversarie, la squadra granata mise in campo la formazione giovanile, vincendo il quinto scudetto consecutivo. Di quel giorno s’è scritto molto, con l’identica intensità con cui infinite volte s’è sottolineato come quello calciato nell’immediato dopoguerra sui campi di un’Italia avida d’attese ...