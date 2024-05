Serie A | #Nopetegui | il Milan vive di passato… e di passato

(Di martedì 7 maggio 2024) 2024-05-06 06:30:38 Calcio italiano: Pioli, Giampaolo, Gattuso, Montella, Brocchi, Mihajlovic (DEP), ‘Pippo’ Inzaghi, Seedorf… Questi alcuni nomi che hanno calcato la panchina delnell’ultimo decennio. Hanno sfilato sull’erba, con più dolore che gloria, Honda, José Sosa, Mbaye Niang, Castillejo, Rebic, Origi, Cerci, Destro, Conti, Bertolacci, Paletta, Biglia, Adel Taarabt… Sono finite le estati in cui Berlusconi c Ha raccolto crepe con un libretto degli assegni. Vedi Gullit, Van Basten, Weah, Baggio, Papin, Bierhoff, Shevchenko, Redondo, Rui Costa… Lontani anche i suoi 19 scudetti. -ha vinto due delle ultime 20- e i suoi sette campioni. L’ultima la vinse nel 2007, 17 anni fa, con Ancelotti in panchina. Come se adesso arrivassero i ‘tifosi’ a dirlo “una squadra gloriosa non merita un allenatore come Lopetegui” o che l’arrivo di Julen “potrebbe ...

Milano , 6 mag. (Adnkronos) - L'intervento nel cantiere di via Leopontina che avrebbe portato a "insediamenti abitativi spropositati" è stato realizzato in violazione del Pgt del Comune (che vieta nuove costruzioni nei cortili più alte delle ...

“Meglio di Fonseca”: Milan, è lui il prescelto per sostituire Pioli - “Meglio di Fonseca”: milan, è lui il prescelto per sostituire Pioli - Pioli è sempre più in bilico, ecco chi potrebbe essere il nuovo allenatore del milan per la prossima stagione.

Mercato pirotecnico per il Milan, sacrificato il big: hanno già deciso - Mercato pirotecnico per il milan, sacrificato il big: hanno già deciso - Mercato pirotecnico per il milan finanziato dalla grande cessione: hanno deciso chi è il sacrificato, addio ai rossoneri ...

Milan 1994: come si racconta una squadra di calcio che ha fatto la storia - milan 1994: come si racconta una squadra di calcio che ha fatto la storia - Martedì 7 e sabato 18 maggio su Sky, in streaming su NOW e disponibile anche on demand una nuova produzione originale Sky Sport milan 1994, più che una squadra. Sono due episodi inediti. Già on demand ...