Calzona | Al mio arrivo situazione disastrosa Bologna? Dico una cosa ai tifosi

(Di martedì 7 maggio 2024) Francescoha risposto alle domande dei giornalisti nella conferenza post – gara di rito: queste le parole dell’allenatore. Ancora un pareggio, ancora una serata triste per il Napoli, proprio contro l’Udinese nello stadio che solamente un anno fa consegnava il terzo scudetto alla città. Una verità cruda, emblema di un’annata disgraziata, come l’ha definita Francesco, che avrebbe potuto forse far meglio qual, ma che per onor del vero si è ritrovato come tanti immischiato in un qualdi troppo grande e gestito in maniera sconcertante dalla società, sin dalla scorsa estate. Udinese – Napoli, un altro pari per gli ex campioni d’Italia: la conferenza diQuesta volta, a punire il Napoli è stato Success, altro attaccante guarito dall’astinenza da goal grazie alla gentile ...

