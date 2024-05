La Cina prepara la conquista del Mar cinese meridionale

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 7 maggio 2024) Dietro le quinte dei principali fronti di guerra, in Ucraina ed in Israele, lo scontro sotterraneo frae USA sta diventando sempre più pericoloso. Nel Mareinfatti la tensione fra le due superpotenze continua a salire. Se da una parte i numerosi colloqui fra i due Stati negli ultimi mesi, dovrebbero far pensare ad una situazione più distensiva. Dall’altra, alla prova dei fatti, la guerra economica, mediatica e politica, non si è mai davvero fermata. Nel Marené Pechino, né Washington arretrano di un millimetro. E la scintilla ad oggi potrebbe scoppiare non solo a Taiwan, ma soprattutto nelle Filippine. Paese alleato degli USA, determinato a difendere le proprie pretese marittime ai danni di Pechino. Nave/ FOTO ANSAGli interessi nel Mar ...